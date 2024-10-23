Girne Rallisi kapsamında 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatılacak

Girne Rallisi kapsamında 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi cuma ve cumartesi geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından Girne, Serdarlı, Tirmen ve Ergenekon bölgelerinde Girne Rallisi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Ralli kapsamında düzenlenecek Girne Özel Etabı (Ralli Şov) için 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nin Dome Otel ile Dallas Büfe arasında kalan kısmının, cuma günü 21.00-01.00, cumartesi günü ise 16.00-01.00 saatleri arasında araç trafiğine geçici olarak kapatılacağı belirtilen açıklamada, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatler arasında, caddeyi kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.