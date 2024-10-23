Girne Rallisi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından Girne, Serdarlı, Tirmen ve Ergenekon bölgelerinde 25, 26 ve 27 Ekim 2024 tarihlerinde Girne Rallisi gerçekleştirilecek.

Ralli kapsamında düzenlenecek olan Girne Özel Etabı (Ralli Şov) için 20 Temmuz Kordonboyu Caddesinin Dome Otel ile Dallas Büfe arasında kalan kısmı, 25 Ekim 2024 Cuma günü 21:00-01:00 saatleri ve 26 Ekim 2024 Cumartesi günü ise 16:00-01:00 saatleri arasında araç trafiğine geçici olarak kapatılacak, ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

Polisten verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatler arasında, Girne 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.