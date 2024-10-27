Girne Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin

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27/10/2024

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Girne Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun yedinci yarışı Girne Rallisi ile tamamlandı. 2 günlük programla yapılan rallinin ikinci gününde Serdarlı bölgesinde etaplar geçildi. Heyecanın dinmediği, sıralamanın sürekli değiştiği rallide son gülen Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu.

 

 

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı Girne Rallisi, iki günlük programla yapıldı. Ralli, En son 2021 yılında yapılan ve yenilenmiş çehresiyle büyük ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başladı. Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilen Girne Rallisi’nin ikinci günü ise Serdarlı bölgesinde hazırlanan etaplarda yapıldı. Girne Limanı’nda yapılan törenle organizasyon tamamlandı.

 

Son 2 etapta podyum değişti, kazanan Bozalanlar-Evrensel ikilisi oldu

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange’in ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Jack&Jones, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile hayata geçirilen rallinin ikinci günü Serdarlı, Tirmen ve Çatoz isimleriyle hazırlanan etapların ikişer kez geçilmesiyle yapıldı. Girne Liman Özel Seyirci Etabı’nda aldığı liderliği gün boyu sürdüren Goodyear Racing Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ikinci Tirmen etabında mekanik arıza yaşayarak, lider giderken ralliye veda etmek zorunda kaldı. Böylece liderliğe yükselen NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi son etaba lider başladı. Son etapta zaman kaybeden Haskasap-Mulla ikilisi arkadan gelen Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisine geçilirken, son etapta çok önemli bir performans sergileyerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Bozalanlar-Evrensel ikilisi yarışı kazanmayı başardı. Haskasap-Mulla ikilisi ikinci olurken son etapta hatasız bir performans sergileyen Stage Cars Rally Team ekibi Barış Kalfaoğlu-İrfan Topcu ikilisi podyuma çıkmayı başaran ekip oldu.

 

Son yılların en çekişmeli yarışında sınıflarda da çekişme yaşandı

20 ekibin start aldığı fakat çeşitli sebeplerle 14 ekibin finişe ulaşmayı başardığı rallide hemen hemen her etap sıralama değişti. Ahmet Demirel 2024 Ralli Kupası birincisi Barış Kalfaoğlu-İrfan Topcu ikilisi, ikincisi İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi ve üçüncüsü Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi olmayı başardı. Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de birinci Bozalanlar-Evrensel ikilisi oldu. Sınıf 2 ikincisi Haskasap-Mulla ikilisi olurken, Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü oldu. Genel klasman üçüncüsü olarak podyuma çıkmayı başaran Kalfaoğlu-Topcu ikilisi Sınıf N’de zirvede yer almayı başardı. Sınıf N ikincisi İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi olurken Sınıf N üçüncüsü Zaim Kömürleri Racing Team’den Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi olmayı başaran ekip Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi olurken, Sınıf 1 ikincisi Biricik Rally Team’den Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf R’de birinci olan ekip Goodyear Racing Team ekibi Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi olurken, ikinci NEU Drift Racing Team ekibi Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise iki Karaduman Racing Team ekibi podyuma çıktı. Birinci Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi olurken, ikinci Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu.

 

Ödül töreni Girne Antik Liman’da yapıldı

Yarış sonunda ödül töreni Girne Antik Liman’da yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını, iki gün boyunca ralliye ev sahipliği yapan Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Şampiyona sponsoru Basel Holding adına Ayşe Basel Gökkaya, Şenol Gökkaya ve Onay Basel ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir takdim etti.

 

Girne Rallisi Dereceleri:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia Rally2

2

43:23.8

2

1

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

VW Polo GTI Rally2

2

43:32.3

3

14

Stage Cars Rally Team

Barış Kalfaoğlu

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer EVO9

N

46:43.0

4

4

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

46:49.5

5

6

 

İbrahim Y. Argün

Hande Küfi

Mitsubishi Lancer EVO9

N

47:41.2

6

3

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Sabahittin Dağlı

Mitsubishi Lancer EVO6

1

47:49.1

7

11

Zaim Kömürleri Rally T

Önder Zaim

Barış Hürkol

Mitsubishi Lancer EVO9

N

48:11.3

8

20

Goodyear Racing Team

Tolga Güllü

Hasan Önderol

Canam Maverick

R

49:09.5

9

10

Goodyear Racing Team

Cem Yudulmaz

Ahmet Gürün

Ford Fiesta Rally2

2

49:10.2

10

21

NEU Drift Racing Team

Erdaş Uçaner

Arkın Şevketoğlu

Canam Maverick

R

50:13.6

11

16

Bilgimer Rally Team

Hüseyin Yarkıner

Ümit Koçak

Mitsubishi Lancer EVO7

N

52:28.3

12

15

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

53:15.6

13

17

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

4

59:11.6

14

18

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

4

1:03:17.2

 

9

Çelebçi Motorsport Team

Mustafa K. Baran

Rasim Çetinkaya

Ford Fiesta Proto

1

DNF

 

5

Goodyear Racing Team

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

Skoda Fabia Rally2

2

DNF

 

8

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Cihan Anıl Şahin

Skoda Fabia Rally2

2

DNF

 

7

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer EVO8

1

DNF

 

12

Stage Cars Rally Team

Ahmet Özerdem

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer EVO9

1

DNF

 

19

Bilgimer Rally Team

Hasan Karlıtaş

Vedat Coşar

Honda Civic

4

DNF

 

27/10/2024 23:07
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