Girne Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun yedinci yarışı Girne Rallisi ile tamamlandı. 2 günlük programla yapılan rallinin ikinci gününde Serdarlı bölgesinde etaplar geçildi. Heyecanın dinmediği, sıralamanın sürekli değiştiği rallide son gülen Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu.

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının yedinci yarışı Girne Rallisi, iki günlük programla yapıldı. Ralli, En son 2021 yılında yapılan ve yenilenmiş çehresiyle büyük ilgi gören Girne Limanı Özel Seyirci Etabı ile başladı. Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange ana sponsorluğunda hayata geçirilen Girne Rallisi’nin ikinci günü ise Serdarlı bölgesinde hazırlanan etaplarda yapıldı. Girne Limanı’nda yapılan törenle organizasyon tamamlandı.

Son 2 etapta podyum değişti, kazanan Bozalanlar-Evrensel ikilisi oldu

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu, Girne Belediyesi, Fina Petrol ve Prowin Exchange’in ana sponsorluğunun yanı sıra; Basel Energy, Polaris, Gen Power, GoPro, Limon, Near East Bank, Jack&Jones, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Eurol’un da katkıları ile hayata geçirilen rallinin ikinci günü Serdarlı, Tirmen ve Çatoz isimleriyle hazırlanan etapların ikişer kez geçilmesiyle yapıldı. Girne Liman Özel Seyirci Etabı’nda aldığı liderliği gün boyu sürdüren Goodyear Racing Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi ikinci Tirmen etabında mekanik arıza yaşayarak, lider giderken ralliye veda etmek zorunda kaldı. Böylece liderliğe yükselen NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi son etaba lider başladı. Son etapta zaman kaybeden Haskasap-Mulla ikilisi arkadan gelen Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisine geçilirken, son etapta çok önemli bir performans sergileyerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Bozalanlar-Evrensel ikilisi yarışı kazanmayı başardı. Haskasap-Mulla ikilisi ikinci olurken son etapta hatasız bir performans sergileyen Stage Cars Rally Team ekibi Barış Kalfaoğlu-İrfan Topcu ikilisi podyuma çıkmayı başaran ekip oldu.

Son yılların en çekişmeli yarışında sınıflarda da çekişme yaşandı

20 ekibin start aldığı fakat çeşitli sebeplerle 14 ekibin finişe ulaşmayı başardığı rallide hemen hemen her etap sıralama değişti. Ahmet Demirel 2024 Ralli Kupası birincisi Barış Kalfaoğlu-İrfan Topcu ikilisi, ikincisi İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi ve üçüncüsü Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi olmayı başardı. Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de birinci Bozalanlar-Evrensel ikilisi oldu. Sınıf 2 ikincisi Haskasap-Mulla ikilisi olurken, Goodyear Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü oldu. Genel klasman üçüncüsü olarak podyuma çıkmayı başaran Kalfaoğlu-Topcu ikilisi Sınıf N’de zirvede yer almayı başardı. Sınıf N ikincisi İbrahim Yolcu Argün-Hande Küfi ikilisi olurken Sınıf N üçüncüsü Zaim Kömürleri Racing Team’den Önder Zaim-Barış Hürkol ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi olmayı başaran ekip Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Sabahattin Dağlı ikilisi olurken, Sınıf 1 ikincisi Biricik Rally Team’den Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf R’de birinci olan ekip Goodyear Racing Team ekibi Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi olurken, ikinci NEU Drift Racing Team ekibi Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. Sınıf 4’te ise iki Karaduman Racing Team ekibi podyuma çıktı. Birinci Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi olurken, ikinci Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi oldu.

Ödül töreni Girne Antik Liman’da yapıldı

Yarış sonunda ödül töreni Girne Antik Liman’da yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını, iki gün boyunca ralliye ev sahipliği yapan Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, Şampiyona sponsoru Basel Holding adına Ayşe Basel Gökkaya, Şenol Gökkaya ve Onay Basel ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir takdim etti.

Girne Rallisi Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2 43:23.8 2 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla VW Polo GTI Rally2 2 43:32.3 3 14 Stage Cars Rally Team Barış Kalfaoğlu İrfan Topçu Mitsubishi Lancer EVO9 N 46:43.0 4 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2 46:49.5 5 6 İbrahim Y. Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer EVO9 N 47:41.2 6 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6 1 47:49.1 7 11 Zaim Kömürleri Rally T Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer EVO9 N 48:11.3 8 20 Goodyear Racing Team Tolga Güllü Hasan Önderol Canam Maverick R 49:09.5 9 10 Goodyear Racing Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2 49:10.2 10 21 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R 50:13.6 11 16 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO7 N 52:28.3 12 15 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 53:15.6 13 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4 59:11.6 14 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4 1:03:17.2 9 Çelebçi Motorsport Team Mustafa K. Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta Proto 1 DNF 5 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Skoda Fabia Rally2 2 DNF 8 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2 2 DNF 7 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO8 1 DNF 12 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO9 1 DNF 19 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic 4 DNF