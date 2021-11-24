Girne şansını son maça taşıdı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme maçları devam ediyor. Organizasyonda bu akşam Girne Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi karşı karşıya geldi. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Burak Sevim, Kaan Yatman ve Şerife Tıbık hakem üçlüsü tarafından yönetilen mücadelede rakibini 55-49 mağlup eden Girne Üniversitesi, lige doğrudan katılma şansını son maça taşırken, UFÜ organizasyona veda etti.

Son takım Cuma günü belli olacak

ÜNİLİG’e Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin ardından doğrudan katılacak takım Cuma günü Lefke’de belli olacak. Lefke Avrupa Üniversitesi ile Girne Üniversitesi arasında LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım 29 Kasım’da başlayacak olan ÜNİLİG’de yer almaya hak kazanacak.

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24/11/2021 21:52