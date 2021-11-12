Girne Sosyal Hizmetler Dairesi’nde “Çocukla Görüşme Odası” Hizmete Girdi

Pilot bölge olarak ilki Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi’nde açılan “Çocukla Görüşme Odası”, aynı amaçla Girne Sosyal Hizmetler Dairesi’nde de hizmete girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın açılışını yaptığı “Çocukla Görüşme Odası”nın tadilatı ve tefrişatı sponsorlar, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye Lions Kulüplerinin katkıları ile tamamlandı.

“Çocukla Görüşme Odası”, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gelen olaylarda, (boşanma sürecinde olan çocuk, evlatlık alınma, aile yaşantısındaki değişiklik, ölüm, kazalar, taşınma, istismar şüphesi ile getirilen çocuk, bağımlı ergenler, aile görüşmeleri, çocuk ve ailesine psikolojik destek… vs) bilgisine başvurulan veya destek verilecek çocukların yaşadığı travmanın etkileri dikkate alınarak, çocuğun bu süreçte örselenmesini mümkün olan en üst düzeyde önleyebilmek amacıyla tasarlandı.

ODA İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Video ve ses kayıt alt yapısının bulunduğu “Çocukla Görüşme Odası” “ergen ve yetişkin (aile) ile yapılacak görüşmeler” ve “çocukla yapılacak görüşmeler” olacak şekilde iki bölümden oluşuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Çocukla Görüşme Odası’nın açılışında odanın donanımına katkı koyan kurumların temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.

Bu habere tepkiniz:



12/11/2021 15:26