Girne-Tatlısu anayolunda kaza

Girne-Tatlısu Ana Yolun'da trafik kazası; bir yaralı…

Girne-Tatlısu Ana Yolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında dün 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Polis açıklamasına göre, Bilal Ahmed (E-25) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GK 052 plakalı salon araçla Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyreden başka bir araca çarparak takla attı.

Açıklamaya göre, Ahmed, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Veli Bıçak (E-37) yönetimindeki KD 428 plakalı salon aracı dikkatsizce sağından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve KD 428 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan KD 428 plakalı araç, yolun solundan yoldan çıkarak yol kenarında bulunan trafik levhasına ve toprak sete de çarpıp dururken, GK 052 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkarak toprak sete çarptıktan sonra, takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan KD 428 plakalı araç sürücüsü Veli Bıçak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. GK 052 plakalı araç sürücüsü Bilal Ahmed ise tutuklandı.