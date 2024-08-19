Girne-Tatlısu Anayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

19 Ağustos 2024 tarihinde saat 11.20 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Vıdmantas Svazas (E-71) yönetimindeki NC 785 plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrederken dikkatsiz bir şekilde anayol üzerinde bulunan Beşparmaklar Caddesi'ne giriş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Süleyman Çiftsüren (E-45) yönetimindeki UG 606 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan UG 606 plakalı araç, yolun sağından çıkarak bir reklam panosuna çarparak durdu. Kazada yaralanan NC 785 plakalı aracın sürücüsü Vıdmantas Svazas, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun takip edildiği ve müşahede altında tutulduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.