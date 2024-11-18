Girne-Tatlısu Anayolu’nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bugün saat 14.45 sıralarında Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı.

Ali Karal (35) yönetimindeki YM 143 plakalı araç, H. Gül Market önlerine geldiği sırada, aynı istikamette ilerleyen Cuma Çoban’ın (50) kullandığı SG 239 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazanın dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

Çarpışma sonucunda her iki sürücü ile YM 143 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuz Dereseven (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.