Girne-Tatlısu Yolunda Zincirleme Kaza

Girne-Tatlısu Ana Yolu'nda 21 Ekim 2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Nigora Juraboeva (30) yönetimindeki LL 407 plakalı araç, Tatlısu yönüne doğru seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelen Fatma Uzmaner (22) yönetimindeki LE 257 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan LE 257 plakalı araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından savrulan LL 407 plakalı araç ise Tatlısu istikametine seyir halindeki Doğukan Erdoğan (25) yönetimindeki SB 903 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonucu LL 407 plakalı araç yoldan çıkarak bankete devrildi ve tavanı üzerine durdu.

Kaza sonucunda üç sürücü yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen sürücüler, kazayı hafif yaralarla atlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.