Girne Tiyatro Su’nun 'Çökme Tehlikesi Var' adlı oyunu İstanbul'da prömiyer yapacak

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28/09/2023

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Girne Tiyatro Su’nun 'Çökme Tehlikesi Var' adlı oyunu İstanbul'da prömiyer yapacak

Girne Tiyatro Su’nun yeni sezon ilk oyunu “Çökme Tehlikesi Var” 12 Ekim'de İstanbul’da prömiyer yapacak.

Girne Tiyatro Su’dan yapılan açıklamaya göre, 5’inci Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'ne davet edilen Girne Tiyatro Su festivale Tenesse Williams’ın yazıp Derman Atik’in yönettiği “Çökme Tehlikesi Var” adlı oyun ile katılıyor.

Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunun reji asistanlığını Fatma Tüney, ışık tasarımını Mehmet Saygıer yaptı. Oyunda, İlde Atik, Coşkun Kıraloğlu, Dilek Seçkin, Perihan Hulusioğlu ve Fethi Ercan rol alıyor.

28/09/2023 14:20
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TAGS: Girne, itanbul, Tiyatro Su, ’Çökme, Tehlikesi, Var,
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