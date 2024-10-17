Girne Turizm Limanı’nda bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

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17/10/2024

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Girne Turizm Limanı’nda bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye girerken tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 09.00 sıralarında ülkeye giriş yapan O.Y.’nin (E-31) üstü narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle arandı.

Üzerinde ve kullanımındaki araçta yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen O.Y. tutuklandı.

17/10/2024 12:25
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TAGS: Girne Turizm Limanı, uyuşturucu
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