Girne Turizm Limanı’nda bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, dedektör köpek ülkeye giriş yapan E.A.’ya (E-68) tepki verdi.

Eşyalarında ve aracında yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri (kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen E.A. tutuklandı.

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Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalındı… Bir tutuklu

Dikmen’de bir evin bahçesinden boş mutfak tüpleri çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Dikmen’de bir evin bahçesinde zincirlenmiş şekilde muhafaza edilen 3 adet boş mutfak tüpünün çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.D.K. (E-39) dün tespit edildi.

Sözkonusu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.