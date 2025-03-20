Girne Turizm Limanı’nda İnsan Kaçakçılığı: Bir Zanlı Daha Tutuklandı

Girne Turizm Limanı’nda meydana gelen insan kaçakçılığı meselesiyle ilgili aranan 47 yaşındaki M.S. (E) tespit edilerek tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 25 Şubat’ta saat 15.00 sıralarında, ülkeye giriş yapan bir tırın dorsesine saklanmış yabancı uyruklu toplam 7 kişinin kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmişti. Yürütülen ileri soruşturmada, maddi menfaat elde etmek amacıyla bahse konu 7 şahsın kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına olanak sağladıkları tespit edilen K.S.(E-61), M.K.(E-48), K.M.(E-37), H.U.(E-32), H.B.(E-46) ve İ.C. (E-31) tutuklanmıştı.

Meseleyle bağlantısı olup aranan zanlı M.S. (E-47) dün tespit edilerek tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.