Girne Turizm Limanı'nda uyuşturucu ve tabanca bulundu…İki kişi tutuklandı

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15/07/2024

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Girne Turizm Limanı'nda uyuşturucu ve tabanca bulundu…İki kişi tutuklandı

Girne Turizm Limanı'nda bu sabah uyuşturucu, tabanca ve mermi tespit edildi, iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U.(E-23) ile M.T.’nin (K-46) üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi.

B.U. ve M.Y. tutuklandı.

15/07/2024 15:08
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TAGS: Girne, Turizm Limanı, uyuşturucu, tabanca
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