Girne Turizm Meslek Lisesi’nin İhtiyaçları Evkaf Tarafından Tamamlanıyor

2015-2016 yılından itibaren turizm alanında lise öğrencilerine meslek eğitimi vermeye başlayan Girne Turizm Meslek Lisesi, yetkilileri ve öğrencileriyle birlikte bugün Kıbrıs Vakıflar İdaresini ziyaret etti.

Yetkililer yıllar içerisinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin okula sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederken Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’de desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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18/11/2022 12:26