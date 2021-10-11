Girne UBP kadın kolları başkanı seçimi yapılmayabilir

Bir adayın üyelik süresini doldurmadığının tespit edilmesi durumunda diğer aday seçimi kazanacak

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11/10/2021

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Girne UBP kadın kolları başkanı seçimi yapılmayabilir

Ulusal Birlik Partisi’nin 9 Ekim’de gerçekleştirdiği Girne İlçe Kongresi’nde parti tüzüğü gereği 180 gün olan üye süresini doldurmadığı gerekçesiyle yapılamayan kadın kolları başkanı seçimi netlik kazanmadı. Adayın üyelik süresi inceleniyor. Adaylığın iptal edilmesi durumunda seçime gidilmeyecek.

Fatoş Ünal ve Sibel Kambur’un katıldığı kadın kolları başkanı seçiminde Sibel Kambur’un üyelik sürecini tamamlamadığı iddia edilerek, adaylığına itiraz edildi.

Konu, UBP Merkez Yönetim Kuruluna havale edildi. Yapılacak incelemenin ardından üyelik süresinin tamamlanmadığının tespit edilmesi durumunda Kambur’un adaylığı iptal edilecek ve Fatoş Ünal UBP Girne Kadın Kolları Başkanı olacak.

11/10/2021 12:33
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