Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi IAMU’ya üye oldu

Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, dünya denizciliğinde söz sahibi üniversite ve fakültelerin yer aldığı Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği (IAMU) üyeliğine kabul edildi.

Girne Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Denizcilik Fakültesi Gemi Makine İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans, ön lisans ve yüksek lisans programları ile Deniz Ulaştırma İşletme lisansüstü programının kalite yönetim sistemi ile birlikte tesciline ve genel kurula katılan tüm üyelerce eksiksiz onaylandığı belirtildi.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Uzakyol Başmühendisi Volkan Varışlı, Türkiye’de denizcilik eğitimi alanında yetkilendirilmiş olarak faaliyet gösteren sayılı üniversitenin Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) üye olduğunu ifade ederek, üyeliğe kabulün gurur verici olduğunu belirtti.

Denizcilik Fakültesi Araştırma Görevlisi Gökhan Tarı ise, sürecin mevcut tüm Denizcilik lisans, ön lisans ve yüksek lisans programlarının kalite yönetim sistemi ile birlikte tesciline ve genel kurula katılan tüm üyelerce eksiksiz onayına yönelik yazılı süreci bir yılı aşkın bir süredir titizlikle takip ettiklerini kaydetti.

28/11/2019 15:31