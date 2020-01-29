Girne Üniversitesi ile Priştine Pjeter Budi College Arasında İşbirliği Protokolü

Girne Üniversitesi ile Kosova Priştine Pjeter Budi College arasında turizm-otelcilik ve hemşirelik programlarında işbirliği yapılmasını öngören protokol imzalandı.

ads
29/01/2020
HK

ads
ads
Girne Üniversitesi ile Priştine Pjeter Budi College Arasında İşbirliği Protokolü

Girne Üniversitesi ile Kosova Priştine Pjeter Budi College arasında turizm-otelcilik ve hemşirelik programlarında işbirliği yapılmasını öngören protokol imzalandı.
Üniversiteden verilen bilgiye göre, protokole Pjeter Budi College adına Mütevelli Heyeti Üyesi Burim Ajeti ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu imza attı.
Prof. Dr. Salihoğlu, ocak ayında Afganistan’dan Kardan Üniversitesi ve İtalya’dan Sicilya Amerikan Üniversitesi ile eğitim ve araştırma konularında işbirliği protokolleri imzaladıklarını belirterek bu tür ortak çalışmaları sürdürme amacında olduklarını kaydetti.

 

29/01/2020 16:05
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Girne Üniversitesi, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.