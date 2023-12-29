Girne Üniversitesi’nden Yaşlı Hakları Derneği’ne 50 bin TL’lik bağış

Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne (GÜ SEM) bağlı Girne Üniversitesi 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi, geleneksel Bellapais Inner Wheel Yeni Yıl Şenliği’nden elde ettiği 50 bin TL’yi Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne bağışladı.

Verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu bağışı Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins’e takdim etti.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, GÜ 60+ Yaş Tazelenme programıyla KKTC’ye önemli hizmet verdiklerini; Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne katkıda bulunabilmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

YHRD Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, yaşlıların zor şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığını söyleyerek GÜ 60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi’nin bağışının çok anlamlı ve örnek olduğunu belirterek GÜ’ne dernek adına teşekkürlerini iletti.