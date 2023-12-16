Girne Vatan Lions Kulübü, Lefke İstiklal İlkokulu'ndaki kauçuk zemini yeniledi

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16/12/2023

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Girne Vatan Lions Kulübü, Lefke İstiklal İlkokulu'ndaki kauçuk zemini yeniledi


Girne Vatan Lions Kulübü, Lefke Belediyesi ile işbirliğinde Lefke İstiklal İlkokulu'ndaki oyun parkının kauçuk zeminini yeniledi.

Girne Vatan Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, kulübün finanse ettiği oyun alanı zemini yenileme projesine, Lefke Belediyesi de iş gücüyle destek verdi.

Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Harbiye Şenyüz ve Kulüp Sekreteri Sibel Çağatay, eğitim, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir çevre konularının Girne Vatan Lions Kulübü'nün öncelikleri arasında olduğu ve imkanlar doğrultusunda ihtiyaçlara cevap vermeye devam edecekleri belirtildi.

16/12/2023 13:43
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