Girne ve Demirhan’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Girne ve Demirhan’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de saat 21.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.E.’nin (E-29) tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak, emare olarak, alındı. M.E. tutuklandı.

Demirhan’da ise saat 19.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda B.C.D.’nin (E-36) tasarrufunda yaklaşık 252 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. B.C.D. tutuklandı.