Girne ve Demirhan’da uyuşturucu… 4 kişi tutuklandı

Girne ve Demirhan’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Girne’de M.K.’nin (E-27) üzerinde ve evinde yapılan aramalarda yaklaşık 90 gram hintkeneviri türü ile 40 gram kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kaşık ile 3 hassas terazi bulundu.

İleri soruşturmada ise, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen İ.C.’nin (E-23) tasarrufunda 55 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde daha tespit edildi.