Girne ve Gazimağusa'da araç sürücülerinin alkollü olduğu 3 kaza, 3 yaralı...

Gazimağusa ve Girne’de dün ve bu sabah araç sürücülerinin alkollü içki tesiri altında olduğu 3 trafik kazası meydana geldi, kazlar sonucunda 3 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında, Girne Cumhuriyet Sokak’ta Ali Sağanak (E-42), 139 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki JH 044 plakalı solan araç ile batı istikametine doğru seyrederken yolun solunda çöp almak için duran İbrahim Arıcı (E-44) yönetimindeki Girne Belediyesi’ne ait LD 914 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında bulunan 2 çöp bidonu ile kamyona çarptı.

Kaza sonucu yaralanan çöp kamyonunun arkasında bulunan Mustafa Tosun (E-45), Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. JH 044 plakalı araç sürücüsü Ali Sağnak aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa’da dün saat 16.30 sırlarında Büyük Sanayi Bölgesi’nde Faruk Yüzer (E-43), 83 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TLN 472 plakalı tır araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken Karaca Kuruyemiş önlerinde batı istikametine dönüş yaparken yolun sağ tarafında park halinde bulunan Halen Çağlar Özerman (K-39) sorumluluğundaki ZB 411 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken Faruk Yüzer aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

Yine Gazimağusa’da bu sabah saat 00. 30 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı’nda Elif Şendur (K-23), 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PB 392 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken Cyprus Sporting bet önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Araç yol kenarında bulunan çevre tellerine çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Elif Şendur ve araçtaki yolcu Eylül Şahin (K-21), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Kazalarla ilgili polis soruşturması sürüyor.