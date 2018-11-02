Girne ve Gazimağusa’da elektrik kesintisi

Gazimağusa’da Girne’ye bağlı bazı köylerde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Postahanesi’nden başlayarak, Edremit Köy içi, Ilgaz, Yeşiltepe, Malatya, İncesu, Alsancak ve Lapta’nın batısına kadar olan alan içerisinde bulunan tüm yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, Alsancak Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 15:00 saatleri arasındaki yapılacak.

Mağusa’da da Şafak Plaza’da bulunan dükkan ve dairelerin elektriği ekesik olacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülseren Yolu Bölgesi’nde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00 -11.00 saatleri arasında olacak.