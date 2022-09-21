Girne ve Gazimağusa’da hırsızlık!

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete dün saat 18.30 sıralarında müşteri olarak giren A.T.Ş.(E-21) hırsızlıktan dolayı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, şahsın, toplam 3200 TL değerindeki 9 şişe alkollü içkiyi çantasına koyarak çaldığı tespit edildi.

Alkollü içkiler emare olarak alındı.

Ayrıca, Gazimağusa’da hırsızlık olayı için yapılan ileri soruşturmada, iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Salamis yolu üzerinde faaliyet gösteren bir markette satışa sunulan 350 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkinin, geçen perşembe çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.W.N (E-21) ve A.M.'nın (E-22) tutuklandığı belirtildi.

Polis, hırsızlıklarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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21/09/2022 12:08