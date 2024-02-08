Girne ve Gazimağusa'da trafik kazası!

7 Şubat 2024 tarihinde Girne-Değirmenlik Anayolu'nda ve Gazimağusa'da kaza meydana geldi. Üç farklı kazada üç kişi yaralandı.

Girne-Değirmenlik Yolunda Otobüs Kazası: Bir Yaralı

7 Şubat 2024 tarihinde, Girne-Değirmenlik Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, saat 14:00 sıralarında, Rıasat Ali'nin yönetimindeki TRN 877 plakalı otobüsün, önünde seyreden Asiye Cingöz yönetimindeki SP 823 plakalı araca çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle savrulan salon araç, toprak sete çarparak durdu. Asiye Cingöz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis soruşturması sürüyor.

Gazimağusa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ayağından Yaralandı

Aynı günün akşamı, Gazimağusa'da Jawad Sadiq'in kontrolündeki VA 521 plakalı motosiklet, dikkatsizlik sonucu devrildi. Saat 18:30 sıralarında meydana gelen kazada, Sadiq sağ ayak bileğinden yaralandı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortopedi servisinde müşahede altına alınan Sadiq'in durumu hakkında soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa'da İki Araç Çarpıştı: Bir Yaralı ve Bir Taburcu

7 Şubat 2024 akşamı, Gazimağusa'da bir başka trafik kazası daha yaşandı. Asena Güler'in parktan çıkan aracı, İsmet İnönü Bulvarı'nda Özgür Demir yönetimindeki motosiklete yol vermeden çıktı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Demir ve yolcu Damla Kızıltay yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki yaralıdan Demir taburcu edilirken, Kızıltay'ın sol kolundaki kırık nedeniyle tedavisi devam etti. Kazalarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.