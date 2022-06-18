Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu…

Karaoğlanoğlu’nda, dün M.C.B (E-21) ve E.P.İ.U’nun (E-21) kaldığı evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde bulunan bir adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, bu sabah saat 04.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, şüpheli görülen N.U.B.O.A (E-30)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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18/06/2022 12:59