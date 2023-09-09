Girne ve Gemikonağı'nda Uyuşturucu Operasyonu!

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.Ç.’nin (E-29) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; yaklaşık 10 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü, 1 adet banknot ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4,970 Amerikan Doları ve 1,250 Stg para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Gemikonağı’nda uyuşturucu meselesinde aranan şahıs tutuklandı

Öte yandan, Gemikonağı’nda meydana gelen ve L.D.C.A.’nın (K-26) zanlı olarak tutuklandığı “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hintkeneviri) Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.M. (E-24), Ercan Hava Limanından çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.