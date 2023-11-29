Girne ve Hamitköy'de ani ölüm!

Girne’de açık pazarda tezgah kurduğu sırada aniden rahatsızlanan 63 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 04.30 sıralarında, Lefke sakini Türkay Kızılgök (E-63), Girne’de bulunan açık pazarda satış yapmak amacıyla tezgah kurduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kızılgök’ün dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı.

Öte yandan, dün saat 20.30 sıralarında, Hamitköy’de sakin Mehmet Tekçe (E-69), evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Tekçe’nin otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.