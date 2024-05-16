Girne ve İskele'de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

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16/05/2024

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Girne ve İskele'de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

Girne ve İskele'de bazı bölgelere yarın bir süre elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 arasında Davutköy, Karaağaç, Golf Sahası ve civarında elektrik kesilecek.

İskele bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 12.00 arası Drn sitesi, Boğaz Lemar ve Arkın İskele Hotel civarına3 saat elektrik verilemeyecek.

 

 

 

16/05/2024 15:49
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TAGS: Girne ve İskele’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek
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