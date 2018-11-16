Girne ve İskele’de elektrik kesintileri var
Girne ve İskele’de bugün elektrik kesintileri var.
16/11/2018
Girne’de bugün 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak
Girne Çatalköy trafo merkezindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Girne’nin birçok bölgesinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
İskele’de de bugün 5 saat elektrik kesintisi olacak.İskele’de Caesar Resort Sitesi, Sun Rise Sitesi ve Sarcon Sitesi’nde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.