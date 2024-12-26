Girne ve Lapta’da Sarhoşluk ve Kaçak İkamet: Üç Kişi Tutuklandı

26 Aralık 2024 tarihinde Girne ve Lapta’da alkollü içki tesiri altında rahatsızlık çıkaran ve kamu düzenini bozan üç kişi polis tarafından tutuklandı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’nde saat 00:30 sıralarında, Ö.E. (E-24), 151 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş bir şekilde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Suçüstü tutuklanan Ö.E.’nin yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı ve ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi.

Aynı tarihte, Girne ve Lapta’da kamuya açık alanlarda A.D. (E-50) ve F.A.O. (E-36), alkollü içki tesiri altında oldukları ve nefes örneği vermeyi reddettikleri halde, makul gerekçeleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler. Her iki şahıs da suçüstü tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.