Girne ve Lefkoşa'da 3 ayrı hırsızlık!

Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan A.K.’nin (K-23), mutfak kapısı üzerine asılı olan işverenine ait çantadan 250 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

6-16 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne de faaliyet gösteren bir kumarhanede slot makinesi üzerinde müşteri tarafından bırakılan Samsung A20 marka cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen V.Ç. (E-37) tutuklandı.

29 Ağustos saat 04.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs dün tespit edildi.

Öte yandan 24 Ağustos tarihinde saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden M.F.S.’nin (E-20), market içerisinden toplam 5.800 TL değerindeki muhtelif alkollü içkileri çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

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02/09/2022 14:20