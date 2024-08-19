Girne ve Lefkoşa'da Alkollü Sürücüler Kazaya Sebebiyet Verdi

Girne ve Lefkoşa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, alkollü sürücüler sebebiyle araç çarpışmaları yaşandı. Neyse ki, her iki olayda da yaralanan olmadı.

Girne'deki Kaza: Girne’de, 18 Ağustos Pazar günü saat 16:30 sularında, Şehit İsmet Yılmaz Sokak üzerinde yaşanan kazada, Doğan Temizüd (47) yönetimindeki YM 273 plakalı araç ile geri geri seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu bir kazaya sebebiyet verdi. Bu esnada, gerisinden gelen ve 198 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Stanley Dennis Okolie (24) yönetimindeki YH 806 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya yol açtı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma halen devam ediyor.

Lefkoşa'daki Kaza: Aynı gün Lefkoşa’da, saat 20:30 civarında, Hasan Hüseyin Çinko Sokak üzerinde yaşanan bir başka kazada ise, Funda Gülseven (35) isimli sürücü, 188 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NK 629 plakalı araç ile seyrederken, dikkatsizliği sonucu yol üzerindeki bir apartmanın önünde park halinde olan YK 840 plakalı araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken, Funda Gülseven hakkında da yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Polis, her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Kazalar, alkollü araç kullanmanın tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.