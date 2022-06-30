Girne ve Lefkoşa'da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

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30/06/2022

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Girne ve Lefkoşa'da bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Girne ve Lefkoşa bölgesinde bugün bazı bölgelerde orta gerilim ve alçak gerilim şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Girne ve Lefkoşa’da elektrik kesintileri olacağını duyurdu.

GİRNE BÖLGESİ

Girne'de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Beylerbeyi Dereboyu Sokak, Lale Sokak, Uçurtma Sokak ve Sardunya Sokak‘a elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti, 9.00-17.00 saatleri arasında olacak.

LEFKOŞA BÖLGESİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan ve Dağyolu Mardo ile 14.Zırhlı Tugay arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-14.30 saatleri arasında olacak.

30/06/2022 08:55
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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