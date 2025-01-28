Girne ve Lefkoşa’da Dikkatsizlik Kazaya Yol Açtı

Girne ve Lefkoşa’da bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazası, araç sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle yaşandı.

Sabah saat 09.30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu’nda Yeliz Gökoğlu (27) yönetimindeki KB 923 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bordür taşlarına çarptı ve karşı şeride geçerek takla attı. Yaralanan Gökoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edildi.

İkinci kaza ise saat 13.20’de Lefkoşa Şht. Remzi Okan Sokak üzerinde yaşandı. Yılşen Metbulut (63) yönetimindeki RV 876 plakalı araç, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden kavşağa girmesi sonucu Müesser Bender’in (33) kullandığı PR 257 plakalı araçla çarpıştı. Savrulan araç, karşı istikametten gelen Hicran Akbulut’un (37) kullandığı VJ 343 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan Müesser Bender, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.