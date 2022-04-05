Girne ve Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu, 5 kişi tutuklandı

Girne ve Lefkoşa’da

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında (Fason Operasyonu); toplam 38,5 gram ağırlığında hintkeneviri, 10 gram ağırlığında MDMA ve 12 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 22,865 TL, 39,320 Euro, 2,310 Dolar ve 1,150 Sterlin nakit para ele geçirildi

Operasyon kapsamında S.H.(E-21), Y.B.(E-29), M.A.A.(E-21), İ.G.(K-22) ve Y.M.(E-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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05/04/2022 13:23