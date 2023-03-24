Girne ve Mağusa’da hırsızlık yapan zanlı cezaevine gönderildi

Girne ve Mağusa’da hırsızlık yapan Ersin Veysel cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Akkuş, zanlının 22 Mart 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında, Mağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bir market önündeki park halindeki araçtan, içerisinde 17 bin 715 TL ve 15 dolar ile şirkete ait 3 adet çekin bulunduğu çantayı çaldığını açıkladı. Polis, zanlının, paraları aldıktan sonra çantayı yakmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde Girne’de de hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 20 Mart tarihinde Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinden, sırt çantasını ve içerisinde muhafaza edilen bir adet parfüm ile 3 adet ruju çaldığını açıkladı. Polis, zanlının 21 Mart’ta ise Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şirkete ait araç içerisinden, bel çantası ve çanta içerisinde muhafaza edilen pasaport, kimlik kartı ve sürüş ehliyeti ile toplam 3 bin 200 TL nakit parayı çaldığını belirtti.

Zanlının, suçunu itiraf ettiğini, ayrıca 1 Mart tarihinde Mağusa’da Ş.G isimli müştekiye ait araç içerisinden, 52 bin TL değerinde 2 adet bilezik ve 1 adet kolye çaldığını itiraf ettiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderdi.

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24/03/2023 20:56