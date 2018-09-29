Girne ve Mağusa'da huzur operasyonu: Trafikte 278 kişiye ceza

Girne ve Mağusa'da dün akşam eş zamanlı huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında bölgelerdeki kumarhane ve bet ofisleri denetlendi. Kumarhanelere girmesi yasak toplam 39 kişi tespit edildi. Trafikte yapılan denetimlerde ise 278 kişiye ceza kesildi 9 araç trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamada Mağusa'da yapılan operasyon kapsamında bölgedeki bet ofisleri, ve 3 kumarhane kontrol edilmiş olup, 3 kumarhanede kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 20 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise toplam 540 araç kontrol edilerek, 5’i alkollü sürüş olmak üzere toplam 139 araç sürücüsü aleyhinde işlemiş oldukları çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gidilmiştir. 9 araç trafikten men edilmiştir denildi.

Girne'de ise Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri ve anayollar üzerinde Trafik ve Asayiş operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında bölgedeki kumarhane kontrollerinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise araç içerisinde kanunsuz olarak bıçak taşıdığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan kontrollerinde 580 araç kontrol edilip, 4’ü alkollü sürüş olmak üzere toplam 139 araç sürücüsü aleyhinde işlemiş oldukları çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gidildi.