Girne ve Yeniboğaziçi'nde ani ölüm

64 YAŞINDAKİ YUSUF TAŞER TAŞBEY İLE 61 YAŞINDAKİ HÜSEYİN NURTUNÇ HAYATINI KAYBETTİ

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31/05/2021

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Girne ve Yeniboğaziçi'nde ani ölüm

Girne ve Yeniboğaziçi’nde yaşları 61 ve 64 olan 2 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisin açıklamasına göre,  Girne’de dün saat 11.30’da ikametgahında aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Yusuf Taşer Taşbey  yaşamını yitirdi. Yeniboğaziçi’nde dün saat 11.40 sıralarında ikametgahında rahatsızlanan 61 yaşındaki Hüseyin Nurtunç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

31/05/2021 15:22
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TAGS: Girne, Hüseyin Nurtunç, Yeniboğaziçi, Yusuf Taşer Taşbey
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