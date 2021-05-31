Girne ve Yeniboğaziçi'nde ani ölüm

Girne ve Yeniboğaziçi’nde yaşları 61 ve 64 olan 2 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Girne’de dün saat 11.30’da ikametgahında aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Yusuf Taşer Taşbey yaşamını yitirdi. Yeniboğaziçi’nde dün saat 11.40 sıralarında ikametgahında rahatsızlanan 61 yaşındaki Hüseyin Nurtunç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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31/05/2021 15:22