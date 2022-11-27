KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Golden Dolphin AVM ana sponsorluğunda organize edilen Girne Yarı Maratonu, bugün gerçekleşiyor. Maraton 3 kilometre halk koşusu, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak.

Kordonboyu önünde başlayacak

Girne Yarı Maratonu, Kordonboyu’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde başlayacak ve yine aynı noktada tamamlanacak. 21 kilometre kategorisi sabah saat 08.00’de, 10 kilometre kategorisi 08.15’te ve 3 kilometrelik halk koşusu ise 10.30’da başlayacak.

10 ve 21 kilometre katılımcıları yarış ile ilgili kitlerini ve çiplerini, Girne Belediyesi Binası altındaki cafenin önüne kurulacak olan Atletizm Federasyonu Standından almaya başlarken, yarışma günü start noktasından da alabilecekler.

Derecelere para ödülü verilecek

Türkiye’den profesyonel sporcuların yanı sıra yurt dışından da sporcuların ilgi gösterdiği maratonun 21 ve 10 kilometre kategorilerinde genel klasmanda dereceye girecek olan isimlere para ödülü verilecek. World Athletics tarafından onaylı parkurda yapılacak maratonda ayrıca Türkiye’de daha önce 400 metre engelli rekorunu kıran, Survivor’da yarışan Nagihan Karadere de maratonun halk koşusu bölümünde yer alarak katılımcıların heyecanını paylaşacak.

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27/11/2022 09:34