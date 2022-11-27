Girne Yarı Maratonu Yapıldı

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27/11/2022

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Girne Yarı Maratonu Yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen, Girne Golden Dolphin AVM ana sponsorluğunda organize edilen Girne Yarı Maratonu, bugün gerçekleşti.

Maraton 3 kilometre halk koşusu, 10 ve 21 kilometre olmak üzere üç farklı kategoride yapıldı. Girne Yarı Maratonu, Kordonboyunda yer alan Atatürk Anıtı önünde başladı ve yine  aynı noktada tamamlandı. Coşkulu bir kalabalıkla gerçekleşen maratondan elde edilen gelir,  Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ikinci etap projesi  ve sokak  hayvanlarının sağlık  kontrolleri için kullanılacak. 

21 kilometre kategorisi sabah saat 08.00’de, 10 kilometre kategorisi 08.15’te ve 3 kilometrelik halk koşusu ise 10.30’da başladı. 

Pandemi nedeniyle 3 yıllık bir aranın ardından gerçekleşen   Girne Yarı Maratonundan elde edilen  gelir, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı İkinci Etap projesi ve sokak  hayvanlarının sağlık  kontrolleri için kullanılacak. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı maratona Türkiye’den profesyonel sporcuların yanı sıra yurt dışından da sporcularda ilgi gösterdi.  Maratonun 21 ve 10 kilometre kategorilerinde genel klasmanda dereceye girenlere, para ödülü verilecek. Girne Yarı Maratonunun ödül töreni  bu akşam  Girne Les Ambassadeurs Otel’de yer alacak. 

Maratona, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından davet edilen Türkiye Atletizm Federasyonu’nun başkanı Fatih Çintimar, yöneticileri ve sporcuları da katıldı. 

World Athletics tarafından onaylı parkurda yapılan maratonda ayrıca Türkiye’de daha önce 400 metre engelli rekorunu kıran, Survivor ’da yarışan Nagehan Karadere de maratonun halk koşusu bölümünde yer alarak katılımcıların heyecanını paylaştı. 

27/11/2022 14:04
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TAGS: Girne Yarı Maratonu, kktc, haber
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