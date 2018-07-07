Girne yolunda korkutan kaza

Bugün saat 17:30 sıralarında Lefkoşa-Girne Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Kaza sonrası araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 3 kişi yaralandı

Kaza sonrası kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu

KAZA NASIL OLDU?

Kaza, Girneye doğru seyretmekte olan GG241 plaklaı araç sürücüsü Yaşar Çakmak önünde yavaşlayan İnal Aydın (PM431) a arkadan çarptı, çarpmanın etkisiyle ileri savrulan PM 431 plaklaı araç önündeki Bekir Belet’e (JC 501), Bekir Bele ise önündeki JC501 plaklaı araca çarptı

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen GG241 Lefkoşa'ya doğru gitmekte olan Ali Ertuğrul Ratip'in aracı ile çarpıştı.

Hafif Yaralanan Yaşar Çakmak ve Ali Ertuğrul Ratip Lefkoşa hastanesine kaldırılırken Selin İnal Girne hastanesine kaldırıldı. Kazada 30 bin TL üzerinde de hasar meydana geldi