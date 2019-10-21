Girne Yolunda Sel Sonrası Yaşanan Can Kayıplarında İhmal Olup Olmadığı Komitede Tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi, Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları ile İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında bugün, Genel Kurul toplantısından hemen sonra toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, konunun değerlendirmesini gerçekleştirerek, rapor aşamasına gelinecek süreci planladı.

Komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Ersan Saner, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay katıldı.

21/10/2019 16:49