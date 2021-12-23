Girne'de 10.295 ABD Doları olan muhtelif markalardaki 36 adet cep telefonu çalındı

Girne’de dükkan açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de 22.12.2021 tarihinde, 03:45 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren telefon satışı yapan bir işyerinin giriş kapısı hasara uğratılarak açılmış ve işyeri içerisinde muhafaza edilmekte olan toplam değerleri 10.295 ABD Doları olan muhtelif markalardaki 36 adet cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.A.(E-19), Ercan Havalimanında yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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23/12/2021 15:18