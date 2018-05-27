Girne’de 135 gram hintkeneviri

Polis, 26 Mayıs 18.30-20.00 saatleri arasında, Girne’de zanlıların bulunduğu evde polis tarafından yapılan aramada, yatak odasındaki dolapta 18 paket halinde 135 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Polis, evin salon kısmında masa üzerinde ise bir gram uyuşturucu bulduklarını kaydetti. Polis, zanlılardan Behzat’ın sorumluluğunda bulunan evde yapılan aramada ise eski eser olduğuna inanılan 2 adet kadın motifli heykel, 4 adet yüzük, 2 adet saç tokası, 1 adet bıçak ve 1 adet cımbız bulunduğunu kaydetti.

Tutuklanan zanlılardan zanlı Ardıdağ’ın ifade verdiğini, ifadesinde zanlı Behzat’ın kendisine 136 gram uyuşturucu alabilmesi için bin 500 TL verdiğini ve zanlı Behzat ile Güney Kıbrıs’a gittiklerini, oradan bir şahıstan uyuşturucu aldıklarını ve birlikte paketlediklerini itiraf ettiğini söyledi. Polis, uyuşturucu maddelerin analize, eski eserlerin ise ilgili birimlere gönderilerek inceleme yapılacağını, aranan bir şahıs olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.