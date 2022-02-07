Girne'de 2, Lefke'de 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Girne’de yarın 09.00 ile 11.00 arasında iki saat Lefke'de ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 4 saat elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Beyoğlu Sokak, Cengizhanlı Sokak, Canbulat Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

LEFKE’DE YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Lefke bölgesinde yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında ağaç budama çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesintiden 14. Piyade Alayı, Şeker Sokak, Yeşilyurt Spor Kulübü ve civarı etkilenecek.

Bu habere tepkiniz:



07/02/2022 15:16