Girne'de “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” kapsamında, Gençlik Dairesine bağlı Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik "brunch" etkinliği düzenledi.

Girne Pia Bella Otel’de yer alan etkinliğe, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Turizm Tanıtma ve Planlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Tiyatrolar Dairesi Müdürü Nazım Ced ve bakanlık personeli katıldı.

Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, etkinliğe öğretmenleri ve aileleriyle birlikte katıldı.

Etkinlikte, Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced ve bakanlık personeli Ayşe Hacımehmetoğlu, çocuklara müzik dinletisi sunarken, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da çocuk şiirleri seslendirdi.

Öğrencilere, Kültür Dairesi tarafından Türk yazarların eserlerinden oluşan hikaye kitapları da hediye edildi.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21 Mart’ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu anımsatarak, bu özel gün kapsamında düzenledikleri etkinlikle, Gençlik Dairesine bağlı Girne Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Etkinlikte bakanlığın personelinin gönüllü olarak yer aldığını dile getiren Ataoğlu, etkinliğe sponsor olan Pia Bella Otel’e teşekkür etti.

Down sendromlu bireylerin sadece 21 Mart gününde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini dile getiren Ataoğlu, Down sendromlu bireylerin sosyalleşerek toplumda daha fazla yer alması ve ihtiyaçlarının karşılanması için her gün çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel gereksinimli bireylerin toplumun parçası olduğunu kaydeden Ataoğlu, her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunun unutulmamasını istedi.

