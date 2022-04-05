Girne'de 21 yaşındaki genç, çekmecedeki 55 bin TL'yi çaldı

Girne'deki hırsızlık olayında 21 yaşındaki şahıs tutuklandı. Polisten hırsızlık olayı ile ilgili verilen bilgi şu şekilde:

"Mart 2022 ayı içerisinde, Girne’de, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, ofis çekmecesinde muhafaza edilen 55.000 TL nakit para çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.E.B.(E-21), 04.04.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor".

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05/04/2022 13:58