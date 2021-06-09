Girne'de 5 iş yerine kapatma ihbarı yapıldı

Girne Belediyesi rutin kontroller kapsamında 20 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında toplamda 197 işletmede, gıda hijyeni, genel hijyen ve pandemi önlemi çerçevesinde denetim yaptı.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın kullanımına açık yeme içme yerlerinde rutin olarak yapılan hijyen kontrollerinde sağlık karneleri ve haftalık rutin PCR testleri ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen 1 iş yerinin faaliyetini durdurarak mühürlendi.

Öte yandan gıda ve yiyecek içecek ile ilgili 4 iş yerine pandemi önlemleri ile ilgili çalışma koşullarında eksikleri tespit edildiği için 3 iş yerine de gıda hijyeni, sağlık koşulları ve yasal yükümlülüklerindeki eksiklikler nedeniyle para cezası kesildi; genel iş yeri kontrolleri kapsamında da 5 iş yerine kapatma ihbarı yapılırken, 51 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Açıklamada, her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açıkpazarındaki satışlarda pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Açılımların neredeyse tüm sektörlerde tamamlandığı şu günlerde tüm dünya üzerinde etkisi halen devam eden covid-19 salgınından korunmak için tedbirlerimizi elden bırakmayalım” dedi.

Ekonominin canlılığı ve hayatın sürdürülebilirliği için pandemi önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Güngördü şöyle devam etti: “Pandemi önlemlerinin alınması konusunda yasal denetimlerini kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Değerli halkımızın da maskelerini, kişisel sosyal mesafelerini ve el hijyenlerini özenle korumaları önem taşımaktadır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Global düzeydeki bu salgının en kısa zamanda tamamen kontrol altına alınmasını ve tüm dünya insanlığının sağlıklı günlere kavuşmasını dilerim”

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09/06/2021 15:46